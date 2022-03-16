Alibaba' gibi e-ticaret siteleri başta olmak üzere 150 Euro'yu geçmeyen eşyada gümrük vergisi 10 puan arttı





ALTINDA DÖRT SENARYO

Yastık altı altınlarını sisteme katacak olan vatandaşlar için çifte kazanç imkanı bulunuyor. Hem altınlarını koruyarak değer kaybından kurtulacak olan vatandaşlar, isterlerse TL mevduat ile faiz ya da katılım payı kazancı elde edecek. Bankada bir hesap açılacak. Altınlar kuyumcu ya da bankaya teslim edilecek. Vatandaş parasını ya altın olarak saklayacak ya da TL mevduata çevirip katılım ya da faiz kazancı alacak. Vade sonunda elde edilen mevduat kazancı ödenecek. Altın düşerse TL kazancı verilecek. Altın yükselirse, yükseldiği kadar kısım da verilecek.



POMPADA PEŞ PEŞE İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına önceki gün 2 lira 38 kuruş indirim yapılmasının ardından, dün de benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim gerçekleşti. Bu gece yarısı geçerli olacak şekilde yeni bir indirim daha bekleniyor. Yine benzin ve motorinde 1'er liranın üzerinde indirim olacağı öğrenildi. (Barış ŞİMŞEK)



ÇANAKKALE'DE OTELLER DOLDU

Çanakkale, bu yıl 18 Mart'ta tarihi iki etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kentte 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek zafer törenleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla otellerde yoğunluk yaşanıyor. 30 bin yatak kapasiteli şehirde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Vatandaşlar her iki töreni izlemek için kente akın edecek, çifte mutluluk yaşanacak.

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