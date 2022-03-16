Alibaba' gibi e-ticaret siteleri başta olmak üzere 150 Euro'yu geçmeyen eşyada gümrük vergisi 10 puan arttı

'Alibaba' gibi e-ticaret siteleri başta olmak üzere Avrupa Birliği dışından alınan 150 euroyu geçmeyen eşyada posta ve hızlı kargoda gümrük vergisi 10 puan arttı, yüzde 20'den yüzde 30'a çıktı. AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda ise vergi yüzde 18 uygulanacak. Posta veya hızlı kargo şirketlerince beyan edilen eşya için geçerli olan bin 500 euro kıymet limiti de 150 euroya düşürüldü. Posta, kargoyla gelen değeri bin 500 euroyu geçmeyen kitap ve benzeri yayınlar için gümrük vergisi sıfır olacak. Bilgi edinme ve ticari amaçlar için teknik özelliklerin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya vergiden muaf olacak. Uygulama 1 Mayıs'ta başlayacak. (Hazal ATEŞ)
GIDA STOKLARI YETERLİ SAYIDA
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında 557 milyar liranın biriktiğini ifade etti. Enflasyonla mücadele adına son dönemde gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den 1'e, elektrikte ise yüzde 18'den 8'e indirdiklerini hatırlatan Bakan Nebati, "Ülkemizin gıda anlamında stokları yeterli düzeydedir" şeklinde konuştu.
ALTINDA DÖRT SENARYO
Yastık altı altınlarını sisteme katacak olan vatandaşlar için çifte kazanç imkanı bulunuyor. Hem altınlarını koruyarak değer kaybından kurtulacak olan vatandaşlar, isterlerse TL mevduat ile faiz ya da katılım payı kazancı elde edecek. Bankada bir hesap açılacak. Altınlar kuyumcu ya da bankaya teslim edilecek. Vatandaş parasını ya altın olarak saklayacak ya da TL mevduata çevirip katılım ya da faiz kazancı alacak. Vade sonunda elde edilen mevduat kazancı ödenecek. Altın düşerse TL kazancı verilecek. Altın yükselirse, yükseldiği kadar kısım da verilecek.
POMPADA PEŞ PEŞE İNDİRİM
Motorinin litre fiyatına önceki gün 2 lira 38 kuruş indirim yapılmasının ardından, dün de benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim gerçekleşti. Bu gece yarısı geçerli olacak şekilde yeni bir indirim daha bekleniyor. Yine benzin ve motorinde 1'er liranın üzerinde indirim olacağı öğrenildi. (Barış ŞİMŞEK)
ÇANAKKALE'DE OTELLER DOLDU
Çanakkale, bu yıl 18 Mart'ta tarihi iki etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kentte 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek zafer törenleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla otellerde yoğunluk yaşanıyor. 30 bin yatak kapasiteli şehirde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Vatandaşlar her iki töreni izlemek için kente akın edecek, çifte mutluluk yaşanacak.