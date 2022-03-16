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    10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı başlıyor

    10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için düğmeye basıldı. Başvurular bugün başlarken; son tarih ise 21-22 Mart olacak...

    20 bin kadroya başvuru zamanı

    Sağlık Bakanlığı, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapacak. Öncelikle KPSS'ye göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 10 bin sözleşmeli personel alınacak. Adaylar tercihlerini, 15-22 Mart tarihlerinde, ÖSYM'nin sitesinden yapacak.

    İŞKUR DEVREDE
    10 bin sürekli işçi alımı için ise başvurular 15-21 Mart tarihlerinde İŞKUR'un 'esube.iskur. gov.tr' adresinden gerçekleştirilecek. Bakanlık'ın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday bir işyeri ve bir mesleğe başvurabilecek.

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLK SIRADA
    Temizlik görevlisi: 4.032
    Güvenlik görevlisi (silahsız): 1.452
    Klinik destek elemanı (hastane): 1844
    Şoför: 465
    Elektrikçi: 642
    Boyacı: 245
    Marangoz: 106
    Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 537
    Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 435
    Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 242

    5.175'I HEMŞİRE
    Hemşire 5.175 (lisans, ortaöğretim)
    Ebe 800 (Lisans)
    Tekniker/Tıbbi sekreter 734 (Ön lisans)
    Tekniker/Anestezi 554 (Ön lisans)
    Tekniker/İlk ve acil yardım 596 (Ön lisans)
    Tekniker/Röntgen 354 (Ön lisans)
    Tekniker/Laboratuvar 237 (Ön lisans)

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    Haberler Ekonomi 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı başlıyor
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