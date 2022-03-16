10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı başlıyor

Sağlık Bakanlığı, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapacak. Öncelikle KPSS'ye göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 10 bin sözleşmeli personel alınacak. Adaylar tercihlerini, 15-22 Mart tarihlerinde, ÖSYM'nin sitesinden yapacak.



İŞKUR DEVREDE

10 bin sürekli işçi alımı için ise başvurular 15-21 Mart tarihlerinde İŞKUR'un 'esube.iskur. gov.tr' adresinden gerçekleştirilecek. Bakanlık'ın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday bir işyeri ve bir mesleğe başvurabilecek.



TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLK SIRADA

● Temizlik görevlisi: 4.032

● Güvenlik görevlisi (silahsız): 1.452

● Klinik destek elemanı (hastane): 1844

● Şoför: 465

● Elektrikçi: 642

● Boyacı: 245

● Marangoz: 106

● Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 537

● Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 435

● Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 242



5.175'I HEMŞİRE

Hemşire 5.175 (lisans, ortaöğretim)

Ebe 800 (Lisans)

Tekniker/Tıbbi sekreter 734 (Ön lisans)

Tekniker/Anestezi 554 (Ön lisans)

Tekniker/İlk ve acil yardım 596 (Ön lisans)

Tekniker/Röntgen 354 (Ön lisans)

Tekniker/Laboratuvar 237 (Ön lisans)



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