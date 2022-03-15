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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 18:42
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    • 15.03.2022 18:42
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    👉15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Süper Loto hangi ile çıktı? 27 milyon 307 bin liralık devreden büyük ikramiye...

    Şans oyunlarının yakından takip ettiği Süper Loto çekilişinde bugünün kazananları merak ediliyor. Haftanın üç günü oynanan Süper Loto'nun birincisi bu akşam çekilecek. Çekiliş sonrası kazanan talihliler millipiyangoonline.com adresinden ilan ediliyor. 27 milyon 307 bin liralık devreden büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler Süper Loto sonuçları hakkında gelişmeleri araştırıyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

    👉15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. 15 Mart Salı Sayısal Loto çekilişi belirlenen saatle canlı yayında yapılacak. Bilindiği üzere 27 milyon 307 bin liralık ikramiye 15 Mart 2022 tarihine devretti. Bu akşam büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak takip edebileceğiniz linke ve sonuç sorgulama ekranına haberimizde yer verdik. Peki 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Süper Loto çekilişi 15 Mart Salı günü saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak 'millipiyangoonline.com ' linkinden sorgulama yapabilirsiniz. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKİVİMİ

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

    • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

    • İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        • Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        • Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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        Haberler Ekonomi 👉15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Süper Loto hangi ile çıktı? 27 milyon 307 bin liralık devreden büyük ikramiye...
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