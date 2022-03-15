Yumurtalı ve sade Ramazan pidesi kaç TL oldu? Ramazan pidesi ne kadar 2022? Ramazan pidesi fiyatları 2022 kaç liradan satılıyor?

Tüm illerden vatandaşlar tarafından Ramazan pidesi ne kadar 2022 sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. 11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı ve vazgeçilmez lezzetlerden biri olan iftar sofralarının baş tacı Ramazan pidesi fiyatının bu yıl ne kadar olarak belirlendiği merak konusu oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'den konuya dair açıklama geldi. Peki Yumurtalı ve sade Ramazan pidesi kaç TL oldu? Ramazan pidesi fiyatları 2022 kaç liradan satılıyor?
İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ 2022 FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 330 gram sade pide 6 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 7.5 TL liradan, 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başlayacak. İlk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba günleri kutlanacak.
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI
Malzemeler
Ramazan Pidesi Hamuru için;
5 su bardağı un
2,5 su bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Sos için;
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
Üzeri için;
Susam