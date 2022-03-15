Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.03.2022 15:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2022 15:03
    ABONE OL

    💵15 Mart 2022 DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR? Dolar niye düştü? Anlık canlı döviz kuru: Dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu?

    Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle döviz kurları ve altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik devam ediyor. Bu kapsamda gözler piyasalardaki son duruma çevrildi. Dün 14,58-14,90 arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 14,7804'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 14,8200 seviyesinde işlem gördü. Peki, dolar şu an neden düşüyor? 15 Mart 2022 dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu? İşte piyasalardaki son durum...

    💵15 Mart 2022 DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

    Dolar ve euro döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Yatırımcılar bugün kurların düşmesiyle birlikte piyasalardaki son durumu takip ediyor. Peki, dolar neden düşüyor? 15 Mart 2022 dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

    DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

    Analistler, Rusya'nın Ukrayna gündemi nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini belirtti.

    DOLAR/TL 14,82 SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,82 seviyelerinde işlem görüyor.

    Dün 14,58-14,90 arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 14,7804'ten tamamladı.

    Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 14,8200 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,90 artışla 16,3060'tan, sterlin/TL yüzde 0,48 yükselişle 19,3080'den satılıyor.

    Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 98,7 seviyesinde bulunurken, Avro/dolar paritesi yüzde 0,7 artışla 1,1010'dan alıcı buluyor.

    Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

    Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artışına gideceğinin tahmin edildiğini ifade eden analistler, hafta boyunca ayrıca İngiltere, Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararlarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

        Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığına değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan milletvekilleriyle buluştu
        Haberler Ekonomi 💵15 Mart 2022 DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR? Dolar niye düştü? Anlık canlı döviz kuru: Dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu?
            SON DAKİKA