💵15 Mart 2022 DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR? Dolar niye düştü? Anlık canlı döviz kuru: Dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar ve euro döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Yatırımcılar bugün kurların düşmesiyle birlikte piyasalardaki son durumu takip ediyor. Peki, dolar neden düşüyor? 15 Mart 2022 dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...