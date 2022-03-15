Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir'de kelepir konut satıyor! 📢Fiyatlar 60.000 TL'den başlıyor!

Ev sahibi olmak isteyenler amacıyla harika bir fırsat! ! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank'tan kelepir fiyatlara konut alabilirsiniz. Genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de avantajlı fiyatlarla konut sahibi olmanız mümkün! Ev sahibi olmak isteyen kişiler kelepir konutlara yönelmektedir. Fakat fazlası kimse ucuz bir bütçeyle konut sahibi olmaktan biraz kuşku duymaktadır. Yatırım ve gereksinimler içerisinde basit yol olarak tercih edilen icralık evler, ihale yolu ile satışa çıkılmaktadır.
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank Neden Kelepir Konut Satıyor?
Ev sahibi olmak isteyen kişiler kelepir konutlara yönelmektedir. Fakat fazlası kimse ucuz bir bütçeyle konut sahibi olmaktan biraz kuşku duymaktadır. Fakat kuşku ya da endişe duyulacak bir konu yoktur. Bu işlemler tamamıyla meşru olup bankaların müşterilerine sunmuş olduğu bir teminattır. Durum bu tür olunca vatandaşlar bu bankalardan kredi çekebilir ve kredilerini geri ödeyene kadar bu konutları teminat olarak gösterebilirler.
Görüldüğü gibi kefil ya da teminat gösterecek mal zenginliği olmayan vatandaşlar bu konutlardan yararlanarak bankalardan basitçe kredi çekebilirler. Aynı vakitte bu teknik ile bankalar konut satışı yapıp hem konut sahibi olurken hem de kredi borcu olup ödeyemeyen kişilerin de borcu kapanmış olur.