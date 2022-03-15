Merkez Bankası politika faizi için meraklı bekleyiş sona eriyor. Bir yandan Fed'e gözler çevrilirken bir yandan da TCMB'nin alacağı faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz artıracak mı? Mart ayı Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılının üçüncü faiz kararı toplantısını 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ 2022
17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022