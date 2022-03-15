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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 16:17
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    • 15.03.2022 16:17
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    Merkez Bankası (TCMB) faiz artıracak mı? Mart ayı Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi...

    Türkiye Cumhuiryeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona eriyor. Merkez Bankası ocak ve şubat ayında politika faizinde değişikliğe gitmedi ve politika faizini yüzde 14'te tutmuştu. Bu hafta kritik toplantı gerçekleşecek. Özellikle MB faiz kararını artıcak mı? Sorusu büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, 2022 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, PPK toplantısı ne zaman ayın kaçında yapılacak? Merkez Bankası faiz artıracak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası TCMB faiz artıracak mı?

    Merkez Bankası politika faizi için meraklı bekleyiş sona eriyor. Bir yandan Fed'e gözler çevrilirken bir yandan da TCMB'nin alacağı faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz artıracak mı? Mart ayı Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılının üçüncü faiz kararı toplantısını 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirecek.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

    17 Mart 2022
    14 Nisan 2022
    26 Mayıs 2022
    23 Haziran 2022
    21 Temmuz 2022
    18 Ağustos 2022
    22 Eylül 2022
    20 Ekim 2022
    24 Kasım 2022
    22 Aralık 2022

        BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

        AA Finans'ın 17 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
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