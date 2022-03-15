Merkez Bankası politika faizi için meraklı bekleyiş sona eriyor. Bir yandan Fed'e gözler çevrilirken bir yandan da TCMB'nin alacağı faiz kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz artıracak mı? Mart ayı Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi...