FED faiz kararı ne olur? Karar sonrası altın nasıl etkilenecek? 👉FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu. Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu belirtmişti.

FED FAZİ KARARI SONRASI ALTIN NASIL ETKİLENİR?

Altının ons fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısında faiz artışına gideceği yönündeki beklentilerle haftanın ilk gününe değer kaybıyla başladı. Ons Altın geçtiğimiz hafta salı günü, İngiltere ve ABD'nin Rusya'dan yapılan petrol ürünleri ithalatıyla ilgili uygulayacakları ambargoyu açıklamasından sonra 2070 dolara kadar hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek, tarihi zirvesini yenilemesine 5 dolar kalmıştı. Sarı maden, tüm zamanların en yüksek seviyesini 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek kırmıştı. Ons altın cuma günü ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Olumlu gelişmeler var' açıklamasıyla 2000 dolar sınırından 1958 dolara kadar geriledi.