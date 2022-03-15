Başkan Erdoğan Tıp Bayramı’nda müjdeleri sıraladı! Sağlık çalışanlarına 5 müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet cezalarının artırılmasını, özlük haklarının ve maaş iyileştirmesinin sağlanmasını öngören 5 düzenlemenin müjdesini verdi:

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor.

Sağlık çalışanları ile ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacak.

Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak aylıklarının tek bordroyla ödenmesi temin edilecek. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalkmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.

Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız bu iyileştirme emekliliklerine de yansıyacak. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri emekli olduktan sonra maaş kayıplarını telafi edecek şekilde düzenlenecek. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşları yeniden ele alınacak.

Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacak. Bu düzenlemelerimizin hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.

(Erdem ANILAN)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN