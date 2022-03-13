SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak

İNDİRİM PAZARTESİ GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Üst üste gelen benzin ve motorin zamları sonrası akaryakıtta bu kez indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor.