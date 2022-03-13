Stajyerlere yatırılan prim emekliliğe dönüşüyor: Annelere de fırsat var

ANNE DE GEÇERLİ

Staj sigortası anneler için doğum borçlanmasında bir avantaj sağlıyor. Anneler sigortadan önceki doğumlarını borçlanamıyor. Ancak burada staj da geçerli sayılıyor. Stajdan sonra gerçekleşen doğumlar borçlanılabiliyor. Üstelik borçlanılan süre kadar işe giriş tarihi de geri çekilmiş oluyor. Böylece staj yapan anneler için erken emeklilik imkanı doğuyor.