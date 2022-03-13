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    Stajyerlere yatırılan prim emekliliğe dönüşüyor: Annelere de fırsat var

    Staj sigortası olanlar bu primlerin kullanılmasını bekliyor. Avukatlar staj sürelerini borçlanabiliyor. Mesleki staja da borçlanma gelirse emeklilik yolu açılacak.

    Stajyere emeklilik

    Mesleki eğitim sırasında staj yapan vatandaşlara yapılan sigorta meslek hastalığı ve iş kazasına karşı olduğu için emeklilik hesaplamasında kullanılamıyor.

    Bu sigortalarının başlangıç sayılmasını ya da borçlanma hakkı verilmesini isteyen vatandaşlar bunun için avukatlara tanınan hakkı örnek gösteriyor. Avukat adayları mezuniyet sonrasında 1 yıl kadar staj yapıyor.

    Eğer bu süreler içerisinde sigortalı olmaksızın staj yapmışlarsa, bu süreleri borçlanmaları mümkün. Doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen süreler de borçlanılarak sigortalılıktan sayılıyor.

        ANNE DE GEÇERLİ
        Staj sigortası anneler için doğum borçlanmasında bir avantaj sağlıyor. Anneler sigortadan önceki doğumlarını borçlanamıyor. Ancak burada staj da geçerli sayılıyor. Stajdan sonra gerçekleşen doğumlar borçlanılabiliyor. Üstelik borçlanılan süre kadar işe giriş tarihi de geri çekilmiş oluyor. Böylece staj yapan anneler için erken emeklilik imkanı doğuyor.
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        Haberler Ekonomi Stajyerlere yatırılan prim emekliliğe dönüşüyor: Annelere de fırsat var
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