Stajyerlere yatırılan prim emekliliğe dönüşüyor: Annelere de fırsat var

Mesleki eğitim sırasında staj yapan vatandaşlara yapılan sigorta meslek hastalığı ve iş kazasına karşı olduğu için emeklilik hesaplamasında kullanılamıyor.
Bu sigortalarının başlangıç sayılmasını ya da borçlanma hakkı verilmesini isteyen vatandaşlar bunun için avukatlara tanınan hakkı örnek gösteriyor. Avukat adayları mezuniyet sonrasında 1 yıl kadar staj yapıyor.
Eğer bu süreler içerisinde sigortalı olmaksızın staj yapmışlarsa, bu süreleri borçlanmaları mümkün. Doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen süreler de borçlanılarak sigortalılıktan sayılıyor.