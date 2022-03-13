Şimdi stokçu düşünsün: Rusya'nın Yisk limanından çıkan gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı

Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

Gemi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30'da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi'nden geçip Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.

Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 geminin ise, 17 Mart'ta Türkiye'de olmaları planlanıyor.