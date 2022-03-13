Sağlık Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Sağlık ordusuna 20 bin personel daha eklenecek

Bakan Koca, "Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınmıştı. Kalan 10 bin sözleşmeli ile 10 bin işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. 5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.