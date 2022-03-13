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    Sağlık Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Sağlık ordusuna 20 bin personel daha eklenecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık bakanlığına 10 bin sürekli işçi ile 10 bin sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. İşte 20 bin sağlık personeli alımının başvuru şartları ve diğer detayları.

    Sağlık ordusuna 20 bin personel

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık bakanlığına 10 bin sürekli işçi ile 10 bin sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

    Bakan Koca, "Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınmıştı. Kalan 10 bin sözleşmeli ile 10 bin işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. 5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.

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        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı müjdeli haberi duyurdu: Sağlık ordusuna 20 bin personel daha eklenecek
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