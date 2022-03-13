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    • Ekonomi
    • 14.03.2022 09:27
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    • 14.03.2022 09:28
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    Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 14 MART 2022! Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu?

    Sigara ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı araştırılıyordu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigaraya 2 TL zam geleceği iddia edildi. Peki, Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı

    takvim.com.tr
    Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı MART 2022!

    Sigara fiyatları günün ilk ışıklarıyla birlikte merak konusu oldu. Bugün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından 2 TL zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu noktada sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, 2022 MART AYI Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı kaç TL? Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte detaylar...

    YENİ SİGARA ZAMLARI NE KADAR OLDU?

    Philip Morris grubuna 2 TL zam geldi. İşte güncel zamlı fiyat listesi;

    BAT

    Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
    Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
    Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
    Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
    Tekel 2000: 21, 50 TL
    Tekel 2001: 21,50 TL
    Viceroy: 22,00 TL
    Pall Mall: 22,00 TL
    Samsun: 22,00 TL
    Maltepe: 22,00 TL
    Rothmans: 21,50 TL

    IMPERIAL TOBACCO

    Davidoff Slims: 25,00 TL
    Davidof: 25,00 TL
    Davidof C Line Blue: 22,00 TL
    Bianca: 23,00 TL
    Polo:21,5
    West: 21,00 TL
    West Grey SL: 22,00 TL
    Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

        JTI

        Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Slender: 22 TL
        Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
        Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
        Winston: 23 TL
        Camel Slender: 21,5 TL
        Camel: 22 TL
        LD: 21,5 TL
        Monte Carlo Slender: 21,5 TL
        Monte Carlo: 21,5 TL
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        Haberler Ekonomi Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 14 MART 2022! Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu?
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