Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 14 MART 2022! Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu?

Sigara fiyatları günün ilk ışıklarıyla birlikte merak konusu oldu. Bugün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından 2 TL zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu noktada sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, 2022 MART AYI Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı kaç TL? Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte detaylar...