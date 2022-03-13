3600 ek göstergede kritik tarih belli oldu! Maaşlar yüzde 65 artacak! Milyonlarca memurun yüzü gülecek

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.
Kıdemler arasında ücret dengesizliği sona erecek, emekli ikramiyesini yükselten "tazminat yansıtma oranı" da yükselecek. Kamuda, 2200 ek göstergeden yararlananların 3600 ek göstergeye yükselmesi ile aylığı yaklaşık 255 lira artacak.
UNVANLARDA DENGESİZLİK BİTİYOR
Kamu çalışanlarının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı.