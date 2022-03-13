3600 ek göstergede kritik tarih belli oldu! Maaşlar yüzde 65 artacak! Milyonlarca memurun yüzü gülecek

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek. İkinci toplantıda da taraflar meslek gruplarına ilişkin yaptıkları çalışmayı paylaşırken bütün unvanlardaki dengesiz olan göstergeler düzeltilecek.