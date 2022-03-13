💢14 MART 2022 JTİ- BAT SİGARA ZAMMI! Winston, Winston Slender, Camel, LD, Monte Carlo güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Winston, Winston Slender, Camel, LD, Monte Carlo güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları araştırılıyor. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından 2 TL zam uygulanacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlanmıştı. Philip Morris marka sigaralara 2 TL zam geldiği kesinleşti. Ardından JTİ ve BAT grubuna da zam geldiği konuşuluyor. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi merak edilir oldu. Peki, Winston, Winston Slender, Camel, LD, Monte Carlo güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel JTİ BAT sigara fiyatları!