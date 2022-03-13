💢14 MART 2022 JTİ- BAT SİGARA ZAMMI! Winston, Winston Slender, Camel, LD, Monte Carlo güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Winston, Winston Slender, Camel, LD, Monte Carlo güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları araştırılıyor. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından 2 TL zam uygulanacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlanmıştı. Philip Morris marka sigaralara 2 TL zam geldiği kesinleşti. Ardından JTİ ve BAT grubuna da zam geldiği konuşuluyor. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi merak edilir oldu. Peki, Winston, Winston Slender, Camel, LD, Monte Carlo güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel JTİ BAT sigara fiyatları!
JTİ VE BAT GRUBUNA ZAM MI GELDİ?
Bugün Philip Morris grubu sigaralara 2 TL zam geldi. Ardından JTİ ve BAT grubu sigara markalarına da 2 TL zam geleceği ileri sürüldü. Sosyal medyada yeni zamlı fiyatlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Henüz net bir açıklama gelmedi. İşte o paylaşımlar;
PHİLİP MORRİS 13 MART ZAMLI FİYATLAR!
Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
Murattı: 25,00 TL
Murattı Blu: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
L&M: 23,50 TL
JTI
Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
Winston: Slender: 22 TL
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
Winston: 23 TL
Camel Slender: 21,5 TL
Camel: 22 TL
LD: 21,5 TL
Monte Carlo Slender: 21,5 TL
Monte Carlo: 21,5 TL
BAT
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL
IMPERİAL TOBACCO
Davidoff Slims: 25,00 TL
Davidof: 25,00 TL
Davidof C Line Blue: 22,00 TL
Bianca: 23,00 TL
Polo:21,50 TL
West: 21,00 TL
West Grey SL: 22,00 TL
Imperial Classic Red SL: 22,00 TL