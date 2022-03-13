1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? ⛽🚘EPGİS 15 MART BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! Shell, Opet, PO, BP ⬇İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorine indirim yapılacağı yönünde haberler gelince araç sürücüleri merakla güncel indirimli akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle petrol varip fiyatı serbest piyasada 130 doları aştı. Bu noktada benzin ve motorin başta yer almak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatları zirveye çıktı. Petrol fiyatlarının yeniden 110 dolar seviyesine gelmesiyle birlikte benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!
Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel piyasalarda artan petrol fiyatları sebebiyle akaryakıta üst üste gelen zamların ardından bir indirim müjdesi geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelebilir.
SON DAKİKA HABERİ | BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Rusya Ukrayna krizinde sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için atılan adımlar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın petrol arzına katkı sağlayacağı haberleri ile brent petrol 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 112 dolara çekildi. Bununla beraber tüm dünyada rekor kıran benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.