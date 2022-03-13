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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 10:22
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    • 15.03.2022 10:22
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    1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? ⛽🚘EPGİS 15 MART BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! Shell, Opet, PO, BP ⬇İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları!

    Brent petrolda yaşanan düşüşün hemen ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indiirm gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Sektör temsilcilerinden konuya ilişkin açıklamalar geldi. Peki,1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    takvim.com.tr
    14 Mart 1 LT Benzin ve mazot motorin kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları!

    Benzin ve motorine indirim yapılacağı yönünde haberler gelince araç sürücüleri merakla güncel indirimli akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle petrol varip fiyatı serbest piyasada 130 doları aştı. Bu noktada benzin ve motorin başta yer almak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatları zirveye çıktı. Petrol fiyatlarının yeniden 110 dolar seviyesine gelmesiyle birlikte benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel piyasalarda artan petrol fiyatları sebebiyle akaryakıta üst üste gelen zamların ardından bir indirim müjdesi geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelebilir.

    SON DAKİKA HABERİ | BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

    Rusya Ukrayna krizinde sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için atılan adımlar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın petrol arzına katkı sağlayacağı haberleri ile brent petrol 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 112 dolara çekildi. Bununla beraber tüm dünyada rekor kıran benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

        İNDİRİM PAZARTESİ GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

        Üst üste gelen benzin ve motorin zamları sonrası akaryakıtta bu kez indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor.

        Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

        MOTORİN FİYATI 20 TL'NİN ALTIN İNECEK

        Yapılacak indirim ile motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek. Hafta içerisinde benzinde de indirim beklentisi olduğu ama henüz rakamın netleşmediği ifade edildi.

        EPDK'DAN ÇÖZÜM YOLU

        EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında 16 Mart'ta yapılacak toplantıya, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) ve Petrol Sanayi Derneği (PETDER) temsilcileri katılacak.

        Yükselen fiyatların akaryakıt satışlarındaki düşüşe etkisinin değerlendirileceği toplantıda, maliyet ve fiyat baskısına karşı öneriler masaya yatırılacak.

        KARTA AYRI FİYAT

        Milliyet'te yer alan habere göre, Kredi kartı komisyonlarından rahatsız olan akaryakıt bayilerinin, nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getireceği öğrenildi. Bayiler, bu kapsamda nakitle yakıt alımının daha ucuz yapılabileceği bir formülü gündeme taşıyacak.

        Bayi karlarının dağıtımcılarla yarı yarıya paylaşıldığına dikkat çeken bayi temsilcileri, kredi kartı komisyonlarının da dağıtıcılarla eşit şekilde paylaşılmasını talep edecek.

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) akaryakıt satışına yönelik özel düzenleme yapmasını isteyen akaryakıtçılar, bankaların akaryakıt satışlarına yönelik farklı bir komisyon tarifesi getirebileceğini ifade ediyor.

            MESAFEYE GÖRE ÜCRET

            Akaryakıtta nakliye ücretlerinin kâr paylarının dışında hesaplanması, nakliye fiyatlarının il, ilçe ve bölge bazında mesafeye göre belirlenmesi talebi de masaya gelecek.

            Dağıtım şirketlerinin toptancılara yaptığı indirimin fiyat hesabına dahil edilmesiyle de indirimin akaryakıt bayilerine yansıtılması, bu şekilde hem tüketicinin daha ucuza yakıt alabileceği, hem de bayilerin yükünün hafifletilebileceği ifade ediliyor. Dağıtım şirketlerinin yaptığı akaryakıt indirimlerinin bayilere kesinti olarak yansıtılmamasının da talepler arasında olabileceği ifade ediliyor.

            EPDK'NIN AÇIKLAMASINDA ŞÖYLE DENİLDİ:

            "Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından "Acil Durum Eylem Planı" uygulamaya konulmuş olup 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince Ulusal Petrol Stok Komisyonunun 02/03/2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Kararı kapsamında 10/03/2022 tarihli ve 10837 sayılı Kurul Kararı ile Kurumumuz tarafından; rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun,

            14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %7

            1 Nisan-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6

            oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verilmiştir."
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            Haberler Ekonomi 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? ⛽🚘EPGİS 15 MART BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! Shell, Opet, PO, BP ⬇İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları!
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