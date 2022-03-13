1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? ⛽🚘EPGİS 15 MART BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM! Shell, Opet, PO, BP ⬇İNDİRİMLİ akaryakıt fiyatları!

MESAFEYE GÖRE ÜCRET



Akaryakıtta nakliye ücretlerinin kâr paylarının dışında hesaplanması, nakliye fiyatlarının il, ilçe ve bölge bazında mesafeye göre belirlenmesi talebi de masaya gelecek.

Dağıtım şirketlerinin toptancılara yaptığı indirimin fiyat hesabına dahil edilmesiyle de indirimin akaryakıt bayilerine yansıtılması, bu şekilde hem tüketicinin daha ucuza yakıt alabileceği, hem de bayilerin yükünün hafifletilebileceği ifade ediliyor. Dağıtım şirketlerinin yaptığı akaryakıt indirimlerinin bayilere kesinti olarak yansıtılmamasının da talepler arasında olabileceği ifade ediliyor.

EPDK'NIN AÇIKLAMASINDA ŞÖYLE DENİLDİ:

"Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından "Acil Durum Eylem Planı" uygulamaya konulmuş olup 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince Ulusal Petrol Stok Komisyonunun 02/03/2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Kararı kapsamında 10/03/2022 tarihli ve 10837 sayılı Kurul Kararı ile Kurumumuz tarafından; rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin, tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun,

14 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %7



1 Nisan-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında %6

oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verilmiştir."