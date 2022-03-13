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    • Ekonomi
    • 13.03.2022 11:05
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    • 13.03.2022 11:07
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    👉2022 MART AYI Sigara zammı ne zaman uygulanacak? JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!

    Sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları araştırılıyor. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından 2 TL zam uygulanacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlanmıştı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi merak edilir oldu. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? Hnagi sigaraya zam geldi? İşte en ucuz ve en pahalı zamlı sigara fiyatları listesi!

    takvim.com.tr
    👉2022 MART AYI Sigara zammı ne zaman uygulanacak?

    Son gelen bilgilere göre, sigara fiyatlarına 2 TL zam yapıldı. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? İşte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!

    MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    Philip Morris grubuna 2 TL zam geldi.

    Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8'lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi. Böylece Philip Morris grubunda yer alan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M 2 TL zamlanmış oldu.

    Haberimiz içerisinden mevcut sigara fiyatlarına ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste;

    PHİLİP MORRİS 13 MART ZAMLI FİYATLAR!

    Marlboro Edge: 25,00 TL

    Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

    Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL

    Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

    Parliament: 27,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

    Murattı: 25,00 TL

    Murattı Blu: 24,00 TL

    Lark: 24,00 TL

    Chesterfield: 23,50 TL

    L&M: 23,50 TL

        BAT

        Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

        Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

        Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

        Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

        Tekel 2000: 21, 50 TL

        Tekel 2001: 21,50 TL

        Viceroy: 22,00 TL

        Pall Mall: 22,00 TL

        Samsun: 22,00 TL

        Maltepe: 22,00 TL

        Rothmans: 21,50 TL

        IMPERİAL TOBACCO

        Davidoff Slims: 25,00 TL

        Davidof: 25,00 TL

        Davidof C Line Blue: 22,00 TL

        Bianca: 23,00 TL

        Polo:21,50 TL

        West: 21,00 TL

        West Grey SL: 22,00 TL

        Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

        JTI

        Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

        Winston: Slender: 22 TL

        Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

        Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

        Winston: 23 TL

        Camel Slender: 21,5 TL

        Camel: 22 TL

        LD: 21,5 TL

        Monte Carlo Slender: 21,5 TL

        Monte Carlo: 21,5 TL
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        Haberler Ekonomi 👉2022 MART AYI Sigara zammı ne zaman uygulanacak? JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!
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