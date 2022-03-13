👉2022 MART AYI Sigara zammı ne zaman uygulanacak? JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!

Son gelen bilgilere göre, sigara fiyatlarına 2 TL zam yapıldı. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? İşte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!
MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Philip Morris grubuna 2 TL zam geldi.
Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8'lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi. Böylece Philip Morris grubunda yer alan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M 2 TL zamlanmış oldu.
Haberimiz içerisinden mevcut sigara fiyatlarına ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste;
PHİLİP MORRİS 13 MART ZAMLI FİYATLAR!
Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
Murattı: 25,00 TL
Murattı Blu: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
L&M: 23,50 TL