Rusya - Ukrayna savaşı ikinci el araç piyasasını felç etti! Satışlar bıçak gibi kesildi

Ama tam olarak o şekilde yansımadı. Pirim yapacak diye stokta bekletilen araçlar, internet ortamlarına düştü. Bir sitede ilan sayısı 300 bin iken bir hafta içerisinde 600 bin civarlarına kadar yükseldi. Fiyatlarda çok bir farklılık görülmedi. Yavaşlayan bir piyasa oldu ve büyük bir algı yayıldı. İnternet sitelerinde bazı markaların 150 bin liraya sıfır araba satacağı gibi haberler döndü. Böyle bir ihtimal yok. Çünkü bu bahsedilen araçların Türkiye'ye giriş fiyatı dahi 150 bin liranın üzerinde. ÖTV ve KDV yok, hesaplara bunları da eklediğiniz zaman bahsi geçen araçların fiyatı 260-270 bin lira bandında geziyor" dedi.