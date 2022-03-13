Rusya - Ukrayna savaşı ikinci el araç piyasasını felç etti! Satışlar bıçak gibi kesildi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan dolayı birçok sektörde olduğu gibi otomobil piyasasında da durgunluk yaşanırken, galerici esnafı savaşın bitmesi ile piyasanın rahatlamasını bekliyor.
Otomotiv sektörü pandemide yaşanan üretim, çip krizi ve ham madde sorunuyla sekteye uğramıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler paketinin ardından dövizde yaşanan sert düşüş, sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 10 seviyelerinde indirim olarak yansıdı.
Sıfır otodaki bu indirimlerin ardından ikinci el araç piyasasında da bir gerileme oldu. Son günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından araç kredilerinde 120 bin TL olan sınırın 400 bin TL'ye çıkarılması ve vade oranının 48 ay olarak belirlenmesi satışlarda hareketliliği başlattı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ise otomotiv sektöründe yeniden durgunluğa sebep olurken, oto galericiler savaşın bitmesinin ardından piyasanın tekrar canlanmasını umuyor.
Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, pandemide araç fiyatlarının arttığını hatırlatarak, "Araç fiyatlarına pandeminin ilk süreçlerinden bu tarafa baktığımız zaman bazı marka ve modellerde yüzde 200 ile 300 arasında artışlar oldu. Fiyatlar bu şekilde değişti. Hareketli giden döviz kuru ve arz-talep oluşması bunun en büyük etkenlerinden biri. Arz-taleplerle birlikte hızlı giden otomotiv sektörü, Cumhurbaşkanımızın 25 Aralık'ta kur için açıklama yapması sonucu döviz kurunda geriye doğru bir dönüş oldu. Bunun fiyatlara yansıması yönünde bir beklentimiz vardı.