Telefona 3 yıl sınırı! Tüketici lehine değişiyor

AÇMA-KAPAMA ÜCRETİNE SON

Bu arada komisyondaki görüşmelerde AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, telefon hatları ve internet aboneliklerinde açma-kapama ücreti alınmamasına yönelik yeni bir yönetmelik hazırlandığını söyledi. Bilen "Çıkarılacak yönetmelikle, eğer ekstra bir hizmet gerektirmiyorsa, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa, yani diyelim ki dijital ortamda bu işlem yapılabiliyorsa, bunun için açma-kapama ücreti alınmaması öngörülüyor. Adam faturasını ödememiş, telefonu kapanmış. Bunu internet üzerinden hallediyorsa, açtırıyorsa, bunun için ücret alınması gibi bir durum söz konusu olmayacak" dedi. Mevcut uygulamaya göre kapanan telefon hatlarının yeniden açılması için GSM operatörleri vatandaştan 30-50 lira arasında değişen ücret talep ediyor.