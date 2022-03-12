Telefona 3 yıl sınırı! Tüketici lehine değişiyor

TBMM Sanayi Komisyonunda, Tüketici Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sürüyor. Muhalefet tarafından, kullanılmayan telefon hatları ve yine faturasını ödemediği için kapatılan hatların yeniden açılması sırasında alınan ücretler gündeme getirildi.
AK Parti kurmayları; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bu konuda çalışma yürüttüğünü belirterek, kullanılmayan telefon hatlarının iptal edilmesindeki 7 yıllık sürenin düşürüleceğini söyledi. Edinilen bilgilere göre bu sürenin 3 veya 2 yıl olarak belirlenmesi planlanıyor.
Ayrıca ikinci el telefonların yenilenerek yeniden piyasaya sürülmesi uygulaması nedeniyle, 'yenilenmiş ürün bilgi sistemi' kurulacağını belirten AK Parti ekonomi kurmayları "Kullanılmayan hatlardaki kapatma süresinin düşürülmesi ile çalıntı ve klonlama gibi girişimlerinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Kurulacak sistem ile de bu telefonların takibi yapılacak. Bu çalışmalar yakında tamamlanacak" bilgisini verdi.