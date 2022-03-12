Kar bereketiyle geldi, kış turizmde sezon uzadı! Doluluk oranı yüzde 100 oldu





KIŞ YATIRIMI

Kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum'da yeni yapılan ve yenilenen otellerle hem kentteki yatak kapasitesi hem de istihdam edilen kişi sayısı artıyor. Vali Okay Memiş, "Yeni bir 4 yıldızlı otel faaliyete geçti. Dünya çapında bilinen 5 yıldızlı oteller zincirinin şubesi Erzurum'da yapıldı, bu ay itibarıyla faaliyete geçecek. Yine dünya çapında meşhur bir grup, bir 5 yıldızlı otel yapımı için yer satın almıştı, Palandöken Dağı'nda bu otelin yapımına başlayacaklar" diye konuştu.

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