Kar bereketiyle geldi, kış turizmde sezon uzadı! Doluluk oranı yüzde 100 oldu

Kar yağışları, kayak merkezlerine yaradı. Kartalkaya'da 260, Erciyes'te 205 santimetreye ulaşan kar kalınlığı; Kartepe'de 192, Denizli'de 178, Hakkari'de 177, Palandöken'de 167, Uludağ'da ise 155 santimetre ölçüldü. Kar yağışlarının sürmesiyle kayak sezonu uzadı. Oteller, kar kalınlığının istenilen seviyede olması nedeniyle Nisan ayında da faaliyetlerini sürdürebilecek. Hatta Mayıs ortasına kadar kayak imkanı olabilecek.
HAFTA SONLARI DOLU
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, A Para'da katıldığı programda, "Ramazan ayında ve bayramda kayak imkanları olacağını düşünüyoruz. Sezonun Mayıs ayının ortalarına kadar uzamasını bekliyoruz. Yarıyıl tatilinden sonra da doluluk oranları yüksek oldu. Hafta sonları yüzde 100 doluluk yakalıyoruz. Eğer Mayıs'ı bulursak Ramazan Bayramı'nda Erciyes'te kayak tatili yaptırabileceğiz" dedi.
KIŞ YATIRIMI
Kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum'da yeni yapılan ve yenilenen otellerle hem kentteki yatak kapasitesi hem de istihdam edilen kişi sayısı artıyor. Vali Okay Memiş, "Yeni bir 4 yıldızlı otel faaliyete geçti. Dünya çapında bilinen 5 yıldızlı oteller zincirinin şubesi Erzurum'da yapıldı, bu ay itibarıyla faaliyete geçecek. Yine dünya çapında meşhur bir grup, bir 5 yıldızlı otel yapımı için yer satın almıştı, Palandöken Dağı'nda bu otelin yapımına başlayacaklar" diye konuştu.