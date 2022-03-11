Ankara’da toplu taşımaya zam mı geldi? Ankara toplu taşıma ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara’da otobüs, metro fiyatları ne kadar?

Başkentte yaşayan binlerce kişi Ankara toplu taşıma ücretleri 2022 ne kadar oldu, Ankara'da toplu taşımaya zam mı geldi sorularına yanıt arar oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden konuya dair önemli açıklamalar geldi ve detaylar merak edilmeye başlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş zam yapmayacağını söylese de durum tam tersi oldu. Peki Ankara'da otobüs, metro fiyatları ne kadar?
ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü tam bilet tutarının 4.5 TL'den 6,5 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Böylece ulaşıma yüzde 44 zam yapılmış oldu.
ANKARA'DA OTOBÜÜS TAM BİLET VE ÖĞRENCİ NE KADAR?
5 Ocak 2022 tarihinde 3,25 TL olan tam bilet tutarı 4,50 TL'ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece bu sene içinde tam bilet tutarına yüzde 100 zam yapmış oldu.
EGO Genel Müdürlüğü; 2,50 TL olan öğrenci biletinin ise 3,50 TL'ye çıktığı açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni tarifenin 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu.