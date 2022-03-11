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    • Ekonomi
    • 12.03.2022 16:05
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    • 12.03.2022 16:05
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    Ankara’da toplu taşımaya zam mı geldi? Ankara toplu taşıma ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara’da otobüs, metro fiyatları ne kadar?

    Ankara toplu taşıma ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara'da toplu taşımaya zam mı geldi? Ankara'da otobüs, metro fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Başkentte yaşayan işe okula gezmeye giderken sıkça kullanılan toplu taşımaların ne kadar ücretle kullanılacağı merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklamasını haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ankara’da toplu taşımaya zam mı geldi?

    Başkentte yaşayan binlerce kişi Ankara toplu taşıma ücretleri 2022 ne kadar oldu, Ankara'da toplu taşımaya zam mı geldi sorularına yanıt arar oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden konuya dair önemli açıklamalar geldi ve detaylar merak edilmeye başlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş zam yapmayacağını söylese de durum tam tersi oldu. Peki Ankara'da otobüs, metro fiyatları ne kadar?

    ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü tam bilet tutarının 4.5 TL'den 6,5 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

    Böylece ulaşıma yüzde 44 zam yapılmış oldu.

    ANKARA'DA OTOBÜÜS TAM BİLET VE ÖĞRENCİ NE KADAR?

    5 Ocak 2022 tarihinde 3,25 TL olan tam bilet tutarı 4,50 TL'ye yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece bu sene içinde tam bilet tutarına yüzde 100 zam yapmış oldu.

    EGO Genel Müdürlüğü; 2,50 TL olan öğrenci biletinin ise 3,50 TL'ye çıktığı açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü'nün yeni tarifenin 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

        EGO: "ARTIŞ ORANI KISITLI TUTULMUŞTUR"

        EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

        "Toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesi, akaryakıta gelen zamlar ile ara vermeksizin artan maliyetler nedeniyle UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlanmıştır."

        "UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL'ye 225 biniş olarak uygulanacaktır."

        "Bir önceki fiyat artışı yapılan 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetler ortalama %70 oranında artmış, sadece akaryakıt fiyatlarında %79 artış yaşanmıştır."

        "Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle Özel Halk Otobüsleri esnafı fiyatın en az 8 TL olmasını talep etmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, ulaşım maliyetini 10,5 TL olarak ifade etmiş ve aradaki farkı Belediyenin sübvanse edeceğini açıklamış olup bu nedenle de artış oranı kısıtlı tutulmuştur."

        YAVAŞ: "ASGARİ ÜCRETLİLERE 52 TANE OTOBÜS BİLETİ VERECEĞİM"

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu.

        "ZAM YAPMAYACAĞIZ"

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk Meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Mansur Yavaş, "Ben esnafa 'bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına Belediye Meclisi'nde her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" iddiasında bulunmuştu.
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        Haberler Ekonomi Ankara’da toplu taşımaya zam mı geldi? Ankara toplu taşıma ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara’da otobüs, metro fiyatları ne kadar?
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