Yaşlı ve engelli aylıkları hesapta (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını söyledi. Bu ay yaklaşık 836 milyon lira yaşlı aylığı ile 653 milyon lira engelli aylığı olmak üzere 1 milyar 489 milyon lirayı aşan bir ödeme yaptıklarını bildiren Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

EYT'LİYE 3'LÜ HESAP

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor. Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler, bu düzenlemeyle emeklilik imkanına kavuşabilecek. EYT'lilerin emeklilik hakkına kavuşmalarından sonra maaş hesapları üç dönem olarak yapılacak. Buna göre 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. Bu durumda emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınmış olacak.

VATANDAŞA KORUMA KARARI

Beştepe'de toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik adımlarla, dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, hammadde ve ara malı tedariki, enerji ve gıda arz güvenliği ile turizm sektöründe alınacak önlemleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı. Kurumlar arası koordinasyon sağlanarak stokçulara yönelik denetimler artırılacak, cezalar ağırlaştırılacak. Vatandaşın alım gücünü destekleyen uygulamalar devam edecek. EPDK, zam beklentisiyle vatandaşa akaryakıt satmayan akaryakıt istasyonlarına denetimi artıracak.

BORSA YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda dalgalanma devam ederken, Borsa İstanbul özellikle gıda sektörünün de etkisiyle dün yükseliş yaşadı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 1.24 artışla 2.036,27 puandan başladı. Rusya-Ukrayna arasında diplomasinin artabileceğine ilişkin haber akışının pay piyasalarını desteklediği kaydedildi. Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özsavcı, "Hisse senedi piyasaları 2022'deki risklere rağmen güçlü kalmaya devam edebilir" dedi. Borsa 2.042 puandan kapandı.

ALTINDA YENİ SENARYO

Küresel piyasalardaki depremle birlikte güvenli liman olarak görülen altına talep de arttı. Ons altın son 1 haftada yüzde 10'a yakın yükselirken, 2000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ons altında yaşanan yükseliş, içeride de gram altını etkiliyor. Kurdaki değişimle birlikte gram altın da 900 liranın üzerinde seyrediyor. ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Para'da yaptığı açıklamada, spot altın tarafında 2074 dolar seviyesinin hedef olduğunu belirterek, "Enflasyonist baskı devam ettikçe altın fiyatları için yükseliş sürebilir" diye konuştu. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri ise altının ABD dolarının yükseliş endişeleri nedeniyle önümüzdeki 12 ay içerisinde 2300 dolara ulaşmasını bekliyor.

İHRACATI DURDURULDU

Ayçiçek yağı, soya yağı, ayçiçeği tohumu, aspir, pamuk tohumu yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı ve margarin ihracatı durduruldu. Ticaret Bakanlığı'nın 27 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımladığı 'Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatı yasaklandı. Tebliğ kapsamında daha önce zeytinyağı, kırmızı mercimek ve fasulye gibi ürünlerin ihracatı için de yasak kararı alınmıştı.

YAĞ İÇİN 'MAVİ KORİDOR'

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, yapılan manipülasyonlarla fiyatları artan ayçiçek yağında telaşa gerek bulunmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Putin ile yaptığı görüşmede güvenli ticaret koridoru talebi oldu. Gemilerde bekleyen yağ geldiğinde 5 litresi 120-130 liraya inecek" dedi. Marketlerden 1 haftada 1 aylık ürün alındığını söyleyen Kılıç, gemiler için oluşturulan mavi koridor ile havanın dağılacağını söyledi. Gemilerin yola çıktığı, ilkinin 15 Mart'ta Türkiye'de olacağı açıklandı. Barış ŞİMŞEK

KARGOMSENDE'NİN BÜYÜK GURURU

Yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende, kuruluşunun ilk yılında şikayetvar.com platformunun düzenlediği A.C.E Awards ödüllerinin Kargo Pazaryeri kategorisinde 'Diamond' ödülünün sahibi oldu. Ödülü, KARGOMsende Genel Müdür Yardımcısı Tuncel Sunar aldı. KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit ise yaz-kış demeden çalışan arkadaşlarına teşekkür ederek, "Başarımızda Turkuvaz Medya Grubu'nun yarım asrı geçen dağıtım tecrübesinin önemli etkisi oldu" dedi. Mustafa KAYA