BTC son dakika: Bitcoin ne oldu? Bitcoin neden yükseldi? Ethereum, BNB son durum! Bitcoin yorumları...

BİTCOİN NE OLDU?

Kripto para piyasalarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Bir süredir 40 bin doların altında seyreden Bitcoin şu saatlerde 41 bin 500 dolar civarında işlem görüyor. Öte yandan Bitcoin, Ethereum, BNB ile ilgili araştırmalar son bir haftada artışa geçti. Yatırımcılar yükselişin detaylarını merak ederek araştırma yapıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

BİTCOİN SON DURUM

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 7,90 yükselerek 42 bin dolar seviyesine çıktı. Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece 39 bin dolar seviyesinde dolaşan lider kripto para biriminin bugün sabah saatlerinde sıçrama yaptığı anlaşılıyor. An itibariyle 1 Bitcoin = 41 bin 500 dolar civarında seyrediyor.

ETHEREUM NE OLDU?

En popüler kripto para birimlerinden Ethereum'da da benzer tablo var. Son 24 saatte ETH yüzde 7,23 değer kazanarak 2 bin 700 dolar seviyesine çıktı. Ethereum'un geçtiğimiz saatlerdeki durumuna baktığımızda, Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece 2 bin 500 dolar civarında seyrederken sabah saatlerinde yükseldiğini görüyoruz.