BTC son dakika: Bitcoin ne oldu? Bitcoin neden yükseldi? Ethereum, BNB son durum! Bitcoin yorumları...

Mart ayında da yatırımcılar Bitcoin hakkında yorumları merak ediyor. Bir süredir 40 bine ulaşamayan Bitcoin dün gece ani bir sıçrayış yaptı. Rusya- Ukrayna savaşının da etkisiyle kripto para piyasası yerlerdeydi. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle birlikte gerileyen Bitcoin 37-38 bin dolar seviyesinde kaydedilmişti. Bir önceki günkü hareketlilik ise herkesi şaşırttı. Peki Bitcoin ne oldu? Bitcoin neden yükseldi? Ethereum, BNB son durum ne? Bitcoin yorumları haberimizde...
BİTCOİN NE OLDU?
Kripto para piyasalarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Bir süredir 40 bin doların altında seyreden Bitcoin şu saatlerde 41 bin 500 dolar civarında işlem görüyor. Öte yandan Bitcoin, Ethereum, BNB ile ilgili araştırmalar son bir haftada artışa geçti. Yatırımcılar yükselişin detaylarını merak ederek araştırma yapıyor. İşte son dakika gelişmeleri...
BİTCOİN SON DURUM
CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 7,90 yükselerek 42 bin dolar seviyesine çıktı. Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece 39 bin dolar seviyesinde dolaşan lider kripto para biriminin bugün sabah saatlerinde sıçrama yaptığı anlaşılıyor. An itibariyle 1 Bitcoin = 41 bin 500 dolar civarında seyrediyor.
ETHEREUM NE OLDU?
En popüler kripto para birimlerinden Ethereum'da da benzer tablo var. Son 24 saatte ETH yüzde 7,23 değer kazanarak 2 bin 700 dolar seviyesine çıktı. Ethereum'un geçtiğimiz saatlerdeki durumuna baktığımızda, Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece 2 bin 500 dolar civarında seyrederken sabah saatlerinde yükseldiğini görüyoruz.
BNB NE OLDU?
Bir diğer popüler kripto para BNB, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,34'lük değer kazanarak 396 dolar seviyesine çıktı. Öte yandan son 24 saatte Tether yüzde 0,04, USD Coin yüzde 0,11, XRP yaklaşık yüzde 3,8, Solana yüzde 5,63, Dogecoin ise yüzde 2,57 oranında yükseliş kaydetti.