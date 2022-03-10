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    • Ekonomi
    • 11.03.2022 10:24
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    • 11.03.2022 10:25
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    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! 📣 25.000 ve 40.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak…

    25 ve 40 bin TL ödeme... Başvuran herkese yardım yapılacak… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kişilerin ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde çok değişik kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar alakalı birimlere başvurmaları halinde devletten her ay derli toplu olarak ödeme alabiliyorlar. Bir ailenin geçimi amacıyla yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar amacıyla ise çok büyük bir destek sağlıyor.

    takvim.com.tr
    📣 25.000 ve 40.000 TL ödeme Yapılıyor- Başvuran herkes alacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kişilerin ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde çok değişik kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşam sürdüren gereksinim sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdi olarak veriliyor. İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan diğer yardımlar...

    👉 25.000 VE 40.000 TL ÖDEME - BAŞVURAN HERKESE YARDIM YAPILACAK…

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    👉Barınma Yardımları

    Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşam sürdüren gereksinim sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdi olarak oluşturulan yardımlardır.

    👉18 yaş üstü aile bireyi

    Hane içersinde vatandaş başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 senesi amacıyla 1.417,80-TL) olmakla eş güdümlü yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan rastgele birine haiz olma, aynı vakitte onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma

    👉TC Kimlik Kartı

    İhtiyaca göre ve yardım amacıyla belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 25.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 40.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 70.000 TL'ye kadar destek verilir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.

        👉Gıda yardımları

        Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sunulan yardımların başında gelen gıda yardımları en çok da dini bayramlardan önce ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

        👉Yakacak yardımları

        Kış aylarında en asgari 500 kg kömür ve odun yardımı olarak ihtiyaç sahibi olan aileler için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

        👉Muhtaç asker aileleri için yardımlar

        Muhtaç durumda olan askerlerin aileleri için her iki ayda bir 400 TL olarak yardımlar verilir. Ödeme alabilmek için hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

        👉Yetim ve öksüz yardımları

        Annesi, babası ya da her ikisini de kayıp eden yetim ve öksüz yardımları her ay 150 TL olarak verilir. Kız çocukları sigortalı işe girene ya da evlenen kadar bu desteklerden yararlanabilirken erkekler eğitim hayatına devam ediyorsa 25 yaşına, devam etmiyorsa 18 yaşına kadar yararlanabilecekler.

        👉Doğum yardımları

        Elektrik yardım ödemeleri de hükümet kanadından sunulan yardımlardan bir tanesidir.

        👉Kira yardımı

        Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş gerçekleştirmek dilediğiniz program birtakım şahsi bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen alttaki listeyi denetim ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.
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        Haberler Ekonomi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! 📣 25.000 ve 40.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak…
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