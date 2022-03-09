SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı dünya ekonomisini vurdu! Maliyet 1 trilyon dolar

ABD'DE BENZİN FİYATLARI REKOR KIRDI

ABD'li sürücüler Ukrayna'daki savaşın küresel petrol arzını tehdit etmesi nedeniyle benzine tarihin en yüksek ödemesini yapıyor. Ülkede galon başına benzin fiyatı 4,173 dolarla 2000'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Hükümet verileri, daha önce fiyatların bu denli yükselmediğini gösteriyor. Sürücüler için en pahalı bölge olan Kaliforniya'da ise fiyatlar galon başına 5,444 dolara yükseldi. Fiyatların yakın vadede düşmesi beklenmiyor. Yükselen akaryakıt fiyatları, Başkan Joe Biden hükümeti için önemli bir sorun teşkil ediyor. Biden'in petrol maliyetlerindeki ve enflasyondaki artışın önüne geçme çabaları henüz olumlu sonuç vermedi.