Doğal gaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 450 TL – 1150 TL Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman başlayacak belli oldu! Başvuru sonuçları için...

Doğal gaz faturalarını ödeyemeyen hanelere devlet 450 TL – 1150 TL arasında para yardımı yapacak. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için e-Devlet üzerinden başvuru ekranı açıldı. İhtiyaç sahiplerine verilen bu ödemelerin ne zaman dağıtılacağı da belli oldu. Başvurular devam ederken bir çok kişi Doğal gaz yardımı ne zaman sonuçlanır? Doğal gaz yardımı başvuruları nasıl, nereden yapılır? Doğal gaz destek ödemeleri başvuru sonuçlarına nasıl bakılır? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte ödemeler hakkında bilgiler...
DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımları hakkında tüm detayları açıkladı. Buna göre yılda iki kez 450 TL – 1150 TL arasında ödeme yapılacak. Toplamda 4 milyon haneye verilecek bu ödemelerden yararlanmak için başvurular Şubat ayında başlamıştı.
Bakan Yanık ödemelerin Mart ve Ekim aylarında gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Söz konusu bu ödemelerden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan haneler yararlanabilecek.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" dedi.
Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" dedi.