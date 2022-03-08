Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.03.2022 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2022 08:53
    ABONE OL

    Doğal gaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 450 TL – 1150 TL Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman başlayacak belli oldu! Başvuru sonuçları için...

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl doğal gaz faturalarına destek çıkılacağını duyurdu. Ödemeler iki kez yapılacak. Yardım paralarından ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Başvurular duyurulduğu gibi 18 Şubat Cuma günü alınmaya başlamıştı. E-Devlet üzerinden başvurular devam ederken bir yandan da sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki 450 TL – 1150 TL Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Doğal gaz yardımı ne zaman sonuçlanır? İşte araştırılan soruların yanıtları ve doğal gaz destek ödemeleri başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

    450 TL – 1150 TL Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman başlayacak belli oldu!

    Doğal gaz faturalarını ödeyemeyen hanelere devlet 450 TL – 1150 TL arasında para yardımı yapacak. Doğal gaz yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için e-Devlet üzerinden başvuru ekranı açıldı. İhtiyaç sahiplerine verilen bu ödemelerin ne zaman dağıtılacağı da belli oldu. Başvurular devam ederken bir çok kişi Doğal gaz yardımı ne zaman sonuçlanır? Doğal gaz yardımı başvuruları nasıl, nereden yapılır? Doğal gaz destek ödemeleri başvuru sonuçlarına nasıl bakılır? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte ödemeler hakkında bilgiler...

    DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımları hakkında tüm detayları açıkladı. Buna göre yılda iki kez 450 TL – 1150 TL arasında ödeme yapılacak. Toplamda 4 milyon haneye verilecek bu ödemelerden yararlanmak için başvurular Şubat ayında başlamıştı.

    Bakan Yanık ödemelerin Mart ve Ekim aylarında gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Söz konusu bu ödemelerden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan haneler yararlanabilecek.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" dedi.

    Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" dedi.

        İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

        Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" dedi. Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetti. 'Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Yanık, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’ye Sibirya’dan kar geliyor!
        Haberler Ekonomi Doğal gaz yardımı ne zaman sonuçlanır? 450 TL – 1150 TL Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman başlayacak belli oldu! Başvuru sonuçları için...
            SON DAKİKA