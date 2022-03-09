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    • Ekonomi
    • 09.03.2022 09:37
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    • 09.03.2022 09:41
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    Tamir edilmeyen cihaza 30 bin TL tazminat! Yeni teklif yolda

    Tüketicinin korunması amacı ile yeni bir kanun teklifi hazırlandı. AK Parti tarafından hazırlanan teklife göre tüketici ve konut kredilerinde yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. Satış sonrası hizmet kapsamında da garanti süresi bitişinden sonra yedek parça bulunamaması gibi sebepler nedeniyle hizmet alamayan müşteri, 30 bin TL'ye kadar tazminat talep edebilecek.

    Tamir edilmeyen cihaza 30 bin TL tazminat! Yeni teklif yolda

    AK Parti, tüketicinin korunması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Yenilenmiş ürünlere 1 yıl garanti verilecek, yenileme merkezleri bakanlık onaylı olacak. İşte detaylar...

    KREDİLERDE DÜZENLEME
    - Teklife göre, tüketici kredisiyle yapılan taksitli satışlarda, tüketicinin borç ödemede temerrüte düşmesi durumunda, kalan borcun tümü yerine sözleşmede yer alan tutar dikkate alınarak tüketici lehine düzenleme yapılacak. Tüketici kredisiyle yapılan satıştan vazgeçilmesi halinde, kredi borcunun tamamını erkenden ödeyen tüketici, kredi tahsis ücretini geri alabilecek.

    KONUT KREDİLERİNE SİGORTA AYARI
    - Konut kredilerinde sigortasız kredi seçeneği de bulunacak. Konut kredisi sigortası, sadece borcun geri ödenmesini sağlamak için teminat amacıyla kullanılabilecek. Konut kredisi çeken tüketiciler, düşük faiz için ihtiyaçları olmayan yan finansal ürünleri de almak zorunda bırakılmayacak. Ön ödemeli konut projelerinde, sözleşmede belirtilen konut teslim süresine uyulması zorunlu olacak. Büyük ölçekli projelerde inşaatların tamamlanmasının uzun sürebildiği gerekçesiyle, ön ödemeli projelerde azami konut teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkacak.

        DEVREMÜLKLERE 10 YIL SINIRI
        - Düzenlemeyle, "dönem mülk", "paylı mülkiyet", "hisseli gayrımenkul satışı" gibi adlarla yapılan devre tatillerle ilgili de önlem alınacak. Bu kapsamda, devre tatil sözleşmeleri sadece kat mülkiyeti kapsamında devremülk sözleşmesi ile yapılabilecek. Şirket ortaklığı ya da dernek-vakıf üyeliğiyle devre tatil hakkı sağlanması yasaklanacak. Dolandırıcılık olaylarına karşı, hak sahibi olmayanlar, devremülk ya da devre tatil satamayacak. Devre tatillerde cayma hakkının etkin kullanılabilmesi için kapsam genişletilecek, hakkın kullanılmasının engellenmesi amacıyla borçlandırma yapılamayacak. Ön ödemeli devremülk ve devre tatil yasaklanacak. Devre tatil sözleşmelerine 10 yıl süre sınırı getirilecek. Devre tatil hakkından faydalanılmayacağının 90 gün önceden bildirilmesi halinde, o dönem için tüketiciden para istenmeyecek.

        TAMİR EDİLMEYEN CİHAZA TAZMİNAT
        - Yenilenerek satılan cep telefonu, bilgisayar gibi ürünlerde yapılan değişiklikle de yenilenmiş ürünlere 1 yıl garanti verilecek, yenileme merkezleri bakanlık onaylı olacak. Teklife göre yetkili servisler, bir sistem üzerine kayıtlı bulunacak. Yetkili servis olmayan servis dükkanları, "özel servis" ibaresini kullanacak. Garanti süresinin bitişinden sonra da yedek parça bulunamaması gibi sebeplerle satış sonrası hizmet alamayan müşteriler, "Ömür boyu satış sonrası hizmet" prensibiyle tazminat talep edebilecek. Teklifle, tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 30 bin liraya yükseltilecek.

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        Haberler Ekonomi Tamir edilmeyen cihaza 30 bin TL tazminat! Yeni teklif yolda
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