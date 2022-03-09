Tamir edilmeyen cihaza 30 bin TL tazminat! Yeni teklif yolda

DEVREMÜLKLERE 10 YIL SINIRI

- Düzenlemeyle, "dönem mülk", "paylı mülkiyet", "hisseli gayrımenkul satışı" gibi adlarla yapılan devre tatillerle ilgili de önlem alınacak. Bu kapsamda, devre tatil sözleşmeleri sadece kat mülkiyeti kapsamında devremülk sözleşmesi ile yapılabilecek. Şirket ortaklığı ya da dernek-vakıf üyeliğiyle devre tatil hakkı sağlanması yasaklanacak. Dolandırıcılık olaylarına karşı, hak sahibi olmayanlar, devremülk ya da devre tatil satamayacak. Devre tatillerde cayma hakkının etkin kullanılabilmesi için kapsam genişletilecek, hakkın kullanılmasının engellenmesi amacıyla borçlandırma yapılamayacak. Ön ödemeli devremülk ve devre tatil yasaklanacak. Devre tatil sözleşmelerine 10 yıl süre sınırı getirilecek. Devre tatil hakkından faydalanılmayacağının 90 gün önceden bildirilmesi halinde, o dönem için tüketiciden para istenmeyecek.