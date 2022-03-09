Tamir edilmeyen cihaza 30 bin TL tazminat! Yeni teklif yolda

AK Parti, tüketicinin korunması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Yenilenmiş ürünlere 1 yıl garanti verilecek, yenileme merkezleri bakanlık onaylı olacak. İşte detaylar...
KREDİLERDE DÜZENLEME
- Teklife göre, tüketici kredisiyle yapılan taksitli satışlarda, tüketicinin borç ödemede temerrüte düşmesi durumunda, kalan borcun tümü yerine sözleşmede yer alan tutar dikkate alınarak tüketici lehine düzenleme yapılacak. Tüketici kredisiyle yapılan satıştan vazgeçilmesi halinde, kredi borcunun tamamını erkenden ödeyen tüketici, kredi tahsis ücretini geri alabilecek.
KONUT KREDİLERİNE SİGORTA AYARI
- Konut kredilerinde sigortasız kredi seçeneği de bulunacak. Konut kredisi sigortası, sadece borcun geri ödenmesini sağlamak için teminat amacıyla kullanılabilecek. Konut kredisi çeken tüketiciler, düşük faiz için ihtiyaçları olmayan yan finansal ürünleri de almak zorunda bırakılmayacak. Ön ödemeli konut projelerinde, sözleşmede belirtilen konut teslim süresine uyulması zorunlu olacak. Büyük ölçekli projelerde inşaatların tamamlanmasının uzun sürebildiği gerekçesiyle, ön ödemeli projelerde azami konut teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkacak.