9 Mart 2022 Piri Reis evleri kura çekilişi CANLI YAYIN! Konya Meram PiriReis Evleri konut kura çekilişi sonuçları - isim listesi!

PİRİ REİS EVLERİ REKOR BAŞVURU!

Piri Reis Evleri 77 bin 353 ön başvuru sayısı ile Meram'ın başvuru sayısında rekor kıran yeni kooperatifi oldu. Hak sahiplerinin yine noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirleneceği Piri Reis Evleri, iki ayrı parselde zemin+7 kattan oluşan 14 blok olarak inşa edilecek. 23 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları ve yürüyüş yolları ile site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak olan projede her daire için bir kapalı otopark yeri ayrıldı. Projede ayrıca 5 bin 100 metrekarelik de ticari alan bulunuyor. Ön başvuru listelerinin hazır hale gelmesiyle birlikte noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Çekiliş tarihi Meram Belediyesi ve Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulacak. Kura çekilişleri, Meram Belediyesi'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.