Mart ayı ödemeleri yattı mı? Bakan Yanık son dakika açıkladı! 65 yaş aylığı, engelli maaşı 2022 ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hakkında açıklama yaptı. Mart ayı içerisinde yaklaşık 836 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. Peki, Mart yaşlı aylığı ve engelli aylıkları yattı mı? 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? İşte merak edilenler!