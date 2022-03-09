Rusya-Ukrayna savaşı dünyada sert etkilere neden oldu! Gıda ve enerji fiyatları tavana vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrolden metal ve tarım ürünlerine neredeyse tüm emtia fiyatlarında sert artışlar yaşanması, dünya ekonomisindeki sorunları daha da derinleştiriyor. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatları hızla artıyor. Avrupa'da benzin fiyatları 2 euroyu bulurken, ABD'de galon başına benzin fiyatı 4.173 dolarla 2000'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye'de hükümet bu fiyat artışlarına karşı vergi gelirlerinden vazgeçerek vatandaşa yansımasını aza indiriyor. Merkezi İngiltere'de bulunan Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün (NIESR) projeksiyonuna göre, savaşın etkisiyle küresel gelirlerin 1 trilyon dolar azalması bekleniyor.
DOĞALGAZ 3'E KATLANDI
23 Şubat'ta megavatsaat başı 88.3 euro seviyesindeki vadeli doğalgaz fiyatı, 7 Mart'ta megavatsaat başı 345 euroya çıktı. Brent petrolün varil fiyatı ise 96.6 dolar seviyesinden yüzde 35.3 artışla yüzde 130.7 doları gördü. Böylece petrol, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kömür ton başı fiyatı ise 23 Şubat'taki 200 dolar seviyesine göre yüzde 142.5 artarak 485 doları buldu.
DÜNYADA METAL FIRTINA
Küresel metal piyasalarında adeta ralli yaşandı. Bakır fiyatları 23 Şubat'a kıyasla 7 Mart'ta yüzde 10 artışla ton başına 10 bin doları geçerek rekor kırarken, alüminyumun ton başı fiyatı yüzde 20 artışla 4 bin 73 dolara çıktı. Paladyum ons başına yüzde 25.6 artışla 3 bin 120 dolara yükselirken, nikelin ton fiyatı da yüzde 88 artışla 46 bin 800 dolara çıkarak Haziran 2007'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Elektrikli araçlar ve çelik sanayi için büyük önem taşıyan nikelde 3 ay vadeli ton fiyatı dün 100 bin dolar seviyelerini gördü.