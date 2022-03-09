Rusya-Ukrayna savaşı dünyada sert etkilere neden oldu! Gıda ve enerji fiyatları tavana vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrolden metal ve tarım ürünlerine neredeyse tüm emtia fiyatlarında sert artışlar yaşanması, dünya ekonomisindeki sorunları daha da derinleştiriyor. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatları hızla artıyor. Avrupa'da benzin fiyatları 2 euroyu bulurken, ABD'de galon başına benzin fiyatı 4.173 dolarla 2000'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye'de hükümet bu fiyat artışlarına karşı vergi gelirlerinden vazgeçerek vatandaşa yansımasını aza indiriyor. Merkezi İngiltere'de bulunan Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün (NIESR) projeksiyonuna göre, savaşın etkisiyle küresel gelirlerin 1 trilyon dolar azalması bekleniyor.