💥Ata lirası kaç TL? ATA ALTIN - Güncel altın alış satış fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatı

💥Güncel altın alış satış fiyatları haberimizde! Altın bugün yukarıya yönlü seyrediyor. Gram altın bin liraya yaklaşıyor. Rusya Ukrayna savaşının da etkisiyle son zamanlarda yükselişte olan altında yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. Tam, yarım, çeyrek, gram altın arttı. Haftanın ilk gününde gram altının alış satış fiyatı da 933 TL oldu. Çeyrek altın 1532 TL, yarım altın ise 3064 TL'den satılıyor. Peki Ata altın ne kadar? Bugün çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?
İSLAM MEMİŞ UYARDI
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın değerinde uyarılar geldi. "Altın değer kazanırsa kripto paralar değer kaybeder, kripto paralar değer kazanırsa altın değer kaybeder" diyen İslam Memiş, "Ters orantılı hareket eder. Yani, altın satanlar kripto alır, kripto satanlar altın alır" deyip yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı ve ekledi: "Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak."
İşte İslam Memiş'in savaş ortamında altın, döviz ve kripto para tahminleri...
ALTIN VE GÜMÜŞ SAVAŞ ORTAMLARINI SEVER
- Emtialar savaş ortamını sever. Altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar. Bunu herkes bilir. Ancak soru şu:
- "Şuan gerçek bir savaş mı, manipülasyon piyasası mı var?" Yüzde 90 için bu sorunun cevabı "SAVAŞ" var. Benim cevabım da "MANİPÜLASYON" var.
ONS ALTIN NASIL OLUR DA 2000 DOLARI GEÇEMEZ!
- Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz?
- 11. günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar ons'un olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar.
- Geçen yıl "Geçici enflasyon söylemi yalanı" ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1.880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır.