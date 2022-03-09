🚗 9 MART BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ! EPGİS son dakika Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı geldi mi? Opet, Shell, BP akaryakıt fiyatları!

EPGİS son dakika: Benzin ve motorin fiyatları araştırılan konular arasında yer aldı. Bazı haber kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam geleceği iddia edildi. Öte yandan, Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıktı. Bu gelişmelerle birlikte araç sürücüleri benzine ve motorine zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Konu hakkında EPGİS tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki, EPGİS son dakika benzin ve motorine zam mı geldi? 9 Mart Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!