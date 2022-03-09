🚗 9 MART BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ! EPGİS son dakika Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı geldi mi? Opet, Shell, BP akaryakıt fiyatları!

EPGİS son dakika: Benzin ve motorin fiyatları araştırılan konular arasında yer aldı. Bazı haber kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam geleceği iddia edildi. Öte yandan, Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıktı. Bu gelişmelerle birlikte araç sürücüleri benzine ve motorine zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Konu hakkında EPGİS tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki, EPGİS son dakika benzin ve motorine zam mı geldi? 9 Mart Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL ANKARA İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!
Yapılan son zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19,23 liraya; Ankara'da 19,33 liraya ve İzmir'de ise 19,36 liraya yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 21,18 liraya, Ankara'da 21,29 liraya ve İzmir'de 21,3 liraya çıktı.
BRENT PETROL 140 DOLARA KADAR YÜKSELDİ
Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 140 dolara kadar yükseldi. Yükseliş, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra geldi.