İkinci el otomobilde fiyat vurgunu! Herkes onlardan şikayetçi

Şu anda bizim yetki ve yeterlilik belgemiz üçüncü defa uzatıldı. 31 Temmuz itibariyle yetki ve yeterlilik belgesi olmayan bireysel araç satışı yapan insanlar, noterde satış işlemi yapamayacak. Maliye zaten geçmişe dönükte olmak üzere şu anda tamamı kayıt altına alınıyor. Yani bu ülkede kayıt dışı gelir elde etmeyi bitiremediğimiz sürece araçlardaki oluşacak fiyat farkının önüne geçilemez.