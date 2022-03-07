İkinci el otomobilde fiyat vurgunu! Herkes onlardan şikayetçi

İkinci el araç fiyatlarının son aylarda hızla artması sonrasında satışlar büyük ölçüde azalırken, vergi kaydı olmadan kısa sürelerde fazla araç satan ayaklı galericilerin de fiyatları yükselttiği öğrenildi.
Vatandaşlar tarafından "Ayaklı galericiler" olarak anılan kişiler, hem galericilerin hem de araç alacak kişilerin ortak sorunu oldu. Vergi kaydı olmadan kendilerini "Galerici" olarak tanıtan kişilerin, fiyatları kendi kar paylarına göre belirlediği, ikinci el araç fiyatlarının da yükselmesine sebep oldukları öğrenildi.
İkinci el araç alım satımda yetki belgesi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının en genç 31 Temmuz 2022 tarihine kadar alınması gerektiğini söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, vatandaşları al-sat yapan kişilere karşı uyardı.