2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği neden yatmadı? (Ziraat Bankası) T.C. kimlik son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar...

2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Mazot gübre desteği neden yatmadı sorusuna yanıt arayan çiftçiler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mazot ve gübre desteği hakkında bilgilendirme yapılıp yapılmadığı merak edildi. Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Peki, 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? (Ziraat Bankası) Çiftçi mazot gübre desteği ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
arım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.