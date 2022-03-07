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    • Ekonomi
    • 08.03.2022 09:03
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    • 08.03.2022 09:05
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    2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği neden yatmadı? (Ziraat Bankası) T.C. kimlik son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar...

    Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçi mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı çiftçiler tarafından sorgulanan konulardan birisi oluyor. Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine ilişkin detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Mazot gübre desteği neden yatmadı? 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası T.C. kimlik son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar...

    2022 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Mazot gübre desteği neden yatmadı sorusuna yanıt arayan çiftçiler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mazot ve gübre desteği hakkında bilgilendirme yapılıp yapılmadığı merak edildi. Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Peki, 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? (Ziraat Bankası) Çiftçi mazot gübre desteği ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    arım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

    Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

        "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

        Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
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        Haberler Ekonomi 2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği neden yatmadı? (Ziraat Bankası) T.C. kimlik son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar...
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