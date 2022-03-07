SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı yüzünden Almanya'da akaryakıt fiyatları en yüksek seviyesinde! 2 euronun üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı arz endişesiyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkarken, Almanya'da akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Ülkede benzinin ve motorinin litre fiyatı ortalama 2 euronun üzerine çıktı.
Brent petrolün varil fiyatının, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkması benzin ve motorin fiyatlarındaki artışta etkili oldu.
Almanya'da benzin ve motorinde litre fiyatları küresel petrol fiyatlarına göre ayarlanıyor ve günlük olarak oynaklık gösteriyor. Söz konusu fiyatlar, bölgeden bölgeye de farklılık gösterebiliyor.