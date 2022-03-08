Morgan Stanley'in CEO'sundan flaş faiz tahmini! Bu yıl 4 kez artırılacak

Bu faiz artırımlarının dikkatli şekilde yapılması gerektiğini de belirten Gorman, "Faizleri artırmanız gerekli, ancak ekonomiyi resesyona itmek de istemezsiniz. Eğer ekonomiyi resesyona iterseniz stagflasyon ile karşı karşıya kalırsınız" diye konuştu.