8 Mart Salı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!

Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. 8 Mart evde bakım maaşı yatan iller arma motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte 8 Mart Salı evde bakım parası sorgulama ekranı!
8 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşının Mart ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2 bin 354 TL'ye yükseldi.