İnşaat maliyetleri yükseldi o evlere talep patladı! Tam 4 kat arttı

MARMARA BÖLGESİ PREFABRİK EV SATIŞLARINDA İLK SIRADA

2021'de prefabrik ev satışındaki en büyük artışın Marmara Bölgesi'nde yaşandığını aktaran Çankaya bölgelere göre satış oranlarını şu sözlerle değerlendirdi: "Marmara Bölgesi'nde prefabrik ev satışları geçtiğimiz yıllara kıyasla 4 kat arttı ve en çok talep İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerden geldi. Bu sıralamayı Akdeniz'de Antalya ve İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara takip etti. Alıcılar ise en çok 2+1 tek katlı Karmod ev modellerine ilgi gösterdi ve 64 ila 82 metrekare büyüklüğündeki prefabrikler öne çıktı. İki katlı konutlarda en çok satan modelimiz ise 138 metrekare büyüklüğündeki 4+1 evler oldu."