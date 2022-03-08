İnşaat maliyetleri yükseldi o evlere talep patladı! Tam 4 kat arttı

İnşaat ve emlak sektöründe yaşanan fiyat artışları, tüketicileri hem ekonomik hem de pratik seçeneklere yönlendiriyor. Konuya dair açıklanan araştırmalar, prefabrik evlere talebin 4 kat arttığına ve satışların 2021'de yüzde 300 yükseldiğine işaret ederken, en çok talep ise Marmara Bölgesi'nden geliyor.
Pandeminin getirdiği ekonomik koşullar, inşaat ve emlak sektörlerindeki etkisini artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun konuya dair yayımladığı veriler, İnşaat Maliyet Endeksi'nin Aralık 2021'de önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 67,74 arttığına işaret ederken, konut satışlarının ise önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 azaldığını belirtiyor. Birbirinin lokomotifi olarak kabul edilen inşaat ve emlak sektörlerindeki yükselen fiyatlar, alıcıların tercihlerini daha az maliyetli ve pratik seçeneklere yönlendiriyor.
Konuya dair açıklama yapan yerli prefabrik yapı şirketlerinden Karmod'un CEO'su Mehmet Çankaya, "İçinde bulunduğumuz koşullara, pandemide insanların doğaya dönme arzusu da eklenince, prefabrik evler ilgi odağı oldu ve talepler son bir yılda 4 kat arttı. Özellikle inşaat malzemelerinin fiyatındaki yükselişle birlikte, bu dönemde prefabrik ev alanlar yüzde 200 kazanç elde etti. Karmod olarak bu noktada inşa ettiğimiz prefabrik evlerle yatırımcıların yüzünü güldürmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.