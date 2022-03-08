2022 Mart ayı PPK Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz artıracak mı? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

Merkez Bankası faiz artıracak mı? 8 Mart Merkez Bankası PPK faiz toplantısından çıkacak kararın ne olacağı merak ediliyor. Ekonomistler konuyla ilgili değerlendirmede ve tahminlerde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında yapılacak toplantıda para politikasına ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve faiz artışının olup olmayacağı değerlendirilecek. Peki, Merkez Bankası faiz artıracak mı? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte merak edilen soruların yanıtları!
MERKEZ BANKASI KUR SORGULAMA EKRANI
07.03.2022 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
2022 Merkez Bankası toplantısı 17 Mart 2022'de yapılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Merkez Bankası faiz kararı toplantısının ardından faiz kararı netleşecek.