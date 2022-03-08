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    • Ekonomi
    • 08.03.2022 16:10
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    • 08.03.2022 16:10
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    Benzin ve motorine zam geldi! 9 Mart 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları

    Son dakika haberi... Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle artan Brent petrol fiyatları benzin ve motorine yansıdı. EPGİS; benzinin litresine 1,07 TL, motorinin litresine ise 1,59 TL zam geldiğini açıkladı.

    Benzin ve motorine zam! Bu geceden itibaren geçerli

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

    Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

    Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi Benzin ve motorine zam geldi! 9 Mart 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları
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