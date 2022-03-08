1 LT benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu? 9 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? 9 MART benzine motorine zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından açıklama yaptı ve benzin, motorin fiyatları ile ilgili güncel bilgileri verdi. Peki, Benzine zam mı geldi? 8 - 9 Mart benzin fiyatları ne kadar oldu? EPGİS son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte milyonlarca araç sahibinin merak ettiği ayrıntılar...