Enerji devi Shell'den flaş karar: Rusya'dan petrol alımlarını durduruyor!

Birçok küresel şirketin Rusya'ya yönelik yaptırım önlemlerine katıldığı bir dönemde Rusya'dan yaptığı iskontolu petrol alımıyla küresel kamuoyunu şaşırtan enerji şirketi Shell Rusya'dan ham petrol alımlarını durduracağını açıkladı.
Bloomberg'te yer alan habere göre Shell açıklamasında hükümet kuralları çerçevesinde ham petrol, petrol ürünleri, gaz ve LNG de dahil olmak üzere Rus hidrokarbon ürünlerinin alımına kademeli bir şekilde son verileceği bildirildi.
Shell, geçen hafta Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın almıştı.
Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde ülkedeki projelerden çekilme kararı aldığını açıklamıştı.
Bu kapsamda, şirketin Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağı, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağı aktarılmıştı.