Enerji devi Shell'den flaş karar: Rusya'dan petrol alımlarını durduruyor!

Birçok küresel şirketin Rusya'ya yönelik yaptırım önlemlerine katıldığı bir dönemde Rusya'dan yaptığı iskontolu petrol alımıyla küresel kamuoyunu şaşırtan enerji şirketi Shell Rusya'dan ham petrol alımlarını durduracağını açıkladı.

Bloomberg'te yer alan habere göre Shell açıklamasında hükümet kuralları çerçevesinde ham petrol, petrol ürünleri, gaz ve LNG de dahil olmak üzere Rus hidrokarbon ürünlerinin alımına kademeli bir şekilde son verileceği bildirildi.