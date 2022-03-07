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    • Ekonomi
    • 08.03.2022 12:19
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    • 08.03.2022 12:20
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    Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi online sıvı yağ satışı! TMO ucuz yağ güncel fiyatlar!

    Kaliteli ve doğal ürünleri uzman market konseptiyle tüketiciyle buluşturan Kooperatif Market'te ayçiçek yağı ne kadar oldu? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Günlerdir sosyal medyada konuşulan ayçiçek yağı zamlarının ardından vatandaşlar uygun fiyatlı marketlere yöneliyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi online satış var mı? Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
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    Ayçiçek yağının gündeme gelmesiyle birlikte zincir marketlerin güncel yağ fiyatları merak edilip araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek yağı fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi online satış var mı? Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte detaylar!

    TARIM KREDİ YAĞ FİYATLARI

    Piyasada yüksek fiyat aralığında satışa sunulan 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı, Tarım Kredi Koopertifi ürünleri satan sitelerde 97 TL'den satışa sunuldu.

    İŞTE SIVI YAĞLARDA GÜNCEL FİYATLAR

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. İşte bakanlık tarafından yapılan basın açıklaması:

        81 İLDE DENETİMLER SÜRÜYOR
        Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk uygulamalarına karşı denetimleri artırdı. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulduğunun (stokçuluk) tespiti durumunda ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, idari para cezası verilecek.

        Olağanüstü hâl, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler "stokçuluk" olarak değerlendiriliyor.

        Gelir İdaresi Başkanlığı da, internet sitesi "gib.gov.tr"den erişilebilecek şekilde "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" menüsünü de devreye aldı.

        Başkanlık, vergi dairelerindeki denetim ekipleri aracılığıyla gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin satışı gibi alanlarda faaliyette bulunan mükellefler nezdinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularında denetim de yürütüyor.

        Bazı mükellefler de ilgili mevzuat kapsamında işlem yapmak üzere il ticaret müdürlüklerine bildiriliyor.
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        Haberler Ekonomi Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi online sıvı yağ satışı! TMO ucuz yağ güncel fiyatlar!
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