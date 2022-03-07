Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi online sıvı yağ satışı! TMO ucuz yağ güncel fiyatlar!

Ayçiçek yağının gündeme gelmesiyle birlikte zincir marketlerin güncel yağ fiyatları merak edilip araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek yağı fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi online satış var mı? Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte detaylar!
TARIM KREDİ YAĞ FİYATLARI
Piyasada yüksek fiyat aralığında satışa sunulan 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı, Tarım Kredi Koopertifi ürünleri satan sitelerde 97 TL'den satışa sunuldu.
İŞTE SIVI YAĞLARDA GÜNCEL FİYATLAR
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. İşte bakanlık tarafından yapılan basın açıklaması: