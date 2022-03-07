TOKİ'den indirim kampanyası! Konut ve iş yerine yüzde 22 arsaya yüzde 10 indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları ile arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası, bu yıl 22 Mart'ta başlayacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 indirip yapılacak.