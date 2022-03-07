Gürsel Turizm halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Gürsel Turizm borsada ne zaman işlem görecek 2022?

"YABANCI YATIRIMLARIN İLGİSİNİ ÇEKMEK AÇISINDAN ÖNEMLİ"

İnfo Yatırım CEO'su Ender Şahin ise açıklamasında, "Hisse maliyetleri açısından oldukça avantajlı bir noktada olan borsamızda şirketlerimizin sayısının çoğalmasını hem işlem hacminin artması hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi açısından önemli görüyorum. Geçtiğimiz yıl halka arz anlamında rekor kırıldı. Şirketlerimizin bu stratejik kararlarını hem sektörlerin gelişimi hem sermaye piyasalarına getirdiği zenginlik hem de ülke ekonomimize yeni girişimlerin, yatırımların kazandırılması ve büyümenin desteklenmesi açısından önemli görüyoruz. Bugün Gürsel Turizm gibi kendi alanında başarılı bir şirketi yatırımcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. İnfo Yatırım olarak 2022 yılında liderlik ettiğimiz bu 3. halka arzımızı öncekilerde olduğu gibi yine başarıyla tamamlamayı arzu ediyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda da başarılı halka arzlara aracılık etmeye devam ederiz. Bu süreçlerde bizlere destek olan değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.