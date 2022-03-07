Gürsel Turizm halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Gürsel Turizm borsada ne zaman işlem görecek 2022?

Gürsel Turizm borsada işlem göreceği tarih merak edilip araştırılmaya başlandı. İnfo Yatırım aracılığında 3-4 Mart tarihleri arasında Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşti. Halka arzda Gürsel Turizm hisseleri 8,25 TL'den ihraç edildi. Peki, Gürsel Turizm ne zaman işlem görecek? Gürsel Turizm halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? İşte merak edilenler!
GÜRSEL TURİZM HALKA ARZ SONUÇLARI! BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Ancak Gürsel Turizm'in halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Şirketten açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
GÜRSEL HALKA ARZ İŞLEMLERİ
Gür-sel Turizm Taşımacılık ve Servis A.Ş. halka açılıyor. İnfo Yatırım aracılığında 3-4 Mart tarihleri arasında Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arzda Gürsel Turizm hisseleri 8,25 TL'den ihraç edilecek.
Gürsel Turizm'in halka arzında yatırımcılar, tüm aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. Sabit fiyatla Borsa'da satış yöntemi ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek arzda, 3 Mart Perşembe ve 4 Mart Cuma tarihlerinde GRSEL.HE koduyla talep toplanacak. Gürsel Turizm'in halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda 15 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 7 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında olmak üzere toplam 22 milyon adet pay satışa sunulacak.