Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana Ukrayna'ya 60 milyon dolar bağış yapıldı

Ukrayna hükümeti, 26 Şubat'ta resmi Twitter hesabından, bağış yapılması için iki kripto hesabı paylaşmıştı.

Bu arada, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alexander Bornyakov, şimdiye kadar askeri malzemeler için bu bağışların 15 milyon dolarının harcandığını bildirdi.