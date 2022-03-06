Vadesi geçmiş vergi borçları kamu alacaklarından mahsup ediliyor!





AİDAT KİRAYI GEÇTİ

Son bir yılda yüzde 80 artışla, kiralarla başa baş noktaya gelen site aidatları vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor. İstanbul'da aidat rekoru 1.674 TL ile Beşiktaş'ta bulunuyor. İstanbul geneline bakıldığında sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı. Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar 1.000 ila 5.000 lira arasında değişiyor.



DÜNYAYI EKMEK KORKUSU SARDI

Avrupa'nın "tahıl ambarı" Ukrayna'nın Rusya ile savaşı, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken, tüm dünyada ekmek, makarna ve bisküvi gibi ürünlerin fiyatını artırması bekleniyor. Chicago Borsasında (CBOT) buğday fiyatları kile başına 4 Mart'ta 12,09 dolarla 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylece buğday fiyatları hafta boyunca yüzde 40'tan fazla artış gösterdi. Buğday fiyatlarındaki artışın özellikle Asya ve Afrika'da sonuçlarının ağır olacağı tahmin ediliyor. Rusya ve Ukrayna, dünya buğdayının yaklaşık yüzde 14'ünü üretiyor ve bu oran küresel buğday ihracatının neredeyse 3'te 1'ini oluşturuyor.



AİLE BAKANLIĞI'NA 1805 YENİ KADRO

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 1805 yeni personel istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak. Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak. Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.



RUSYA SEBZE İTHAL EDECEK

Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artıracak. Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi. Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı. Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.



ÜRÜNÜNÜZ DÜNYA İLE REKABET ETMELİ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Gaziantep'de iş insanlarına seslenerek "Bir ekonominin temel paradigmasında bir kez yatırımı yapacaksınız. Bu yatırım yüksek teknoloji, katma değeri yüksek olacak, piyasada rekabet edecek, ürün kaliteli ve dünya pazarına sunuyor olabilmeniz gerekiyor" dedi.



AYDEM ENERJİ'DEN KADIN HAREKATI

AYDEM Enerji, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasına girmeye hak kazandı.



KATILIM BANKALARI KATAR'LA BULUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) koordinasyonunda, Katar Finans Merkezi iş birliğiyle bir webinar düzenlendi. Çevrim içi buluşmada, 20 Türk fintek şirketi ve 3 katılım bankası sunumlarıyla Katarlı yatırımcılarla bir araya geldi. CBFO Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci, Türk katılım bankalarının dijitalleşmeye ayak uydurarak, aktif bir rol oynadığını belirtti.



EPDK'YA FİYATLARA MÜDAHALE YETKİSİ

Enerji yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarına çözüm olarak EPDK'ya elektrik alım fiyatlarına müdahalede yetkisi veriyor. Yakın zamanda Meclis'e gelecek yeni düzenlemeyle EPDK, Piyasa Takas Fiyatı'ndaki (PTF) elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunabilecek. Bu şekilde elektrik üretimi yapılan alanlarda, üreticilere tavan fiyat uygulayabilecek olan EPDK, ürün bazında PTF belirleme yetkisine sahip olacak. Sistemin yakın zamanda devreye alınması ve bu yaz oluşması muhtemel elektrik talebi artışları karşısında fiyatların kontrol altında tutulması hedefleniyor.

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