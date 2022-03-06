İkinci el araçta fiyatlar tamamen değişti! Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları alt üst etti

Otomotiv sektörü çip kriziyle uzun bir zamandır uğraşıyordu. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte otomotiv sektörü küresel çapta yeni bir krizin daha kapısını araladı. Akıllara, "Çipler için Rusya'dan hammadde geliyor mu?" sorusu geldi. Çip üretiminde yaşanan krizlerin hali hazırda sürdüğünü, önde gelen çip üreticilerinin kapasite artırımı için temelini attığı yeni fabrikalar ve tesislerle arzı dengeleme stratejisini yürürlüğe koyduğunu söyleyen sektör temsilcisi Saim Aşçı, "Asya pazarındaki çip üreticileri alternatiflerle neon ve C4F6 gibi çip üretiminde hayati öneme sahip gazları tedarik edebiliyor. Ukrayna'ya bu alanda bağımlılığı yok denecek kadar az fakat ABD neon gazı ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini Ukrayna'dan karşılıyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın çelik üretiminde önemli rol oynayan kilit oyunculardan biri olduğuna vurgu yapan Aşçı, "Bu üretim süreçlerinde ortaya çıkan gazları komşusu Ukrayna'ya ihraç ediyor. Ukrayna'daki şirketler liman kentlerindeki özel tesislerde ayrıştırıp saflaştırarak neon ve benzer gazları elde ediyor. 2014'te Kırım'ın ilhakı zamanlarında da benzer bir kriz yaşanmış ve çip sektörü sorunlar yaşamıştı. Rusya'nın buradaki tesislere, altyapıya vereceği bir zarar veya üretimi durduracak potansiyel bir hamlede bulunması çip krizini derinleştirebilir" dedi.
Saim Aşçı, böyle bir durumda da dünyanın önde gelen çip üreticilerinin krizle karşılaşacağını, yeterli arzın yapılamayacağını, gecikmeler ve eksik teslimatların da olacağına dikkat çekti. Beklenen normalleşme süresinin uzayacağını da ekledi. Sektör temsilcisi Ziya Alp Gülan ise Rusya-Ukrayna savaşının çip krizinden daha çok nikel ve paladyum sıkıntısı yarattığını ifade etti. Nikelin elektrikli motorlarda, paladyumun içten yanmalı motorlarda kullanıldığını söyleyen Gülan, maliyetlerinin arttığına dikkat çekti. Bir otomobilde bin ila 2 bin arası çip bulunduğunun altını çizen Ziya Alp Gülan, "Bütün elektronik parçaları ve elektronik güvenlik paketlerini kapsıyor. Savaşın, savaş silahları için de çip gereksinimi yaratmasından kaynaklı talep fazlasını henüz kestiremiyoruz. Yurt dışında ve ülkemizde bazı araçlar güvenlik sistemlerinin dışındaki aksesuara yönelik bazı özelliklerinden -start/stop gibi- vazgeçmeye başladı" diye konuştu.