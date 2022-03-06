Elektrik faturalarında gelen indirimler yanında küçük alışkanlıklarını değiştirerek daha da düşürebilirsiniz

Artan enerji maliyetleri elektrik fiyatlarını da yükseltti. Hükümet kademeli tarifeye geçerek ucuz elektrik miktarını artırdı ve KDV oranını yüzde 8'e çekip faturalarda yüzde 15'e yakın indirime gitti. Bu arada vatandaşlar da alacakları küçük tedbirlerle faturalarını düşürebiliyor. Encazip.com sitesinin yaptığı çalışmaya göre yalıtımı kötü çatı ve duvarların tamiriyle yılda 2 bin liraya kadar tasarruf edilebiliyor. Kapı ve pencerelere yalıtıım bantları takıldığında tasarruf 450 lirayı buluyor.