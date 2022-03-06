Elektrik faturalarında gelen indirimler yanında küçük alışkanlıklarını değiştirerek daha da düşürebilirsiniz

Artan enerji maliyetleri elektrik fiyatlarını da yükseltti. Hükümet kademeli tarifeye geçerek ucuz elektrik miktarını artırdı ve KDV oranını yüzde 8'e çekip faturalarda yüzde 15'e yakın indirime gitti. Bu arada vatandaşlar da alacakları küçük tedbirlerle faturalarını düşürebiliyor. Encazip.com sitesinin yaptığı çalışmaya göre yalıtımı kötü çatı ve duvarların tamiriyle yılda 2 bin liraya kadar tasarruf edilebiliyor. Kapı ve pencerelere yalıtıım bantları takıldığında tasarruf 450 lirayı buluyor.
YIKAMA DERECESİNİ AZALTIN
Cihazların bekleme modunda kalmasını engelleyen akıllı anahtarlı uzatma kabloları gibi diğer akıllı cihazların kullanımıyla yılda yaklaşık olarak 371 lira tasarruf sağlamak mümkün. Çamaşırların 40 derece yerine 30 derecede yıkanması ve kurutmanın doğal yolla yapılması da önemli tasarruf sağlıyor.
SU VE ENERJİ TASARRUFU YAPIN
Mutfakta fırın yerine mikrodalga kullanmak yılda 590 lira tasarruf sağlıyor. Ampullerin LED'le değiştirilmesi ayda 64 lira kazandırıyor. Evlerde enerji verimliliği için diğer öneriler şöyle; "Kanepenizi radyatörü kapatmayacak şekilde koyun. Radyatör üzerinde çamaşır kurutmayın. Isıtıcı da sadece ihtiyacınız kadar su kaynatın. Su ve enerji miktarını azaltmak için düşük akışlı duş başlığı kullanın."